Англія

Клуб Енцо Марески готовий поборотися з Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед за 21-річного українця.

Лондонський Челсі розглядає можливість підписання центрального півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, команда Енцо Марески готова приєднатися до боротьби за 21-річного українського таланта, яким також активно цікавляться Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Втім, Брентфорд наразі не планує відпускати свого гравця під час зимового трансферного вікна. Клуб хоче зберегти Ярмолюка до літа, після чого буде готовий розглянути пропозиції щодо його продажу. Орієнтовна ціна, яку бджоли встановили за свого півзахисника, становить близько 34 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ярмолюк претендує на звання гравця місяця у Брентфорді.