Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Ювентуса приєднається до команди Рональда Кумана перед матчами з Мальтою та Фінляндією.

Півзахисник Ювентуса Теун Копмейнерс отримав довиклик до національної збірної Нідерландів. Як повідомила пресслужба команди, хавбек замінить Квінтена Тімбера, який напередодні зазнав травми та не зможе взяти участь у жовтневих матчах.

Тімбер, який представляє Феєноорд, був змушений залишити розташування збірної через пошкодження, отримане у клубному матчі. Натомість Копмейнерс, який стабільно виступає за Ювентус у Серії A, знову приєднається до "помаранчевих" після короткої перерви.

У жовтні команда Рональда Кумана проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року — 9 жовтня проти Мальти та 12 жовтня проти Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Депай став найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів.