Німеччина

Гравець має обмежений ігровий час.

Хорватський фланговий захисник Борна Соса минулого літа долучився до лондонського Крістал Пелес з амстердамського Аякса за 2,3 млн євро.

Проте виграти конкуренцію за місце в стартовому складі 27-річному виконавцю за ці пів року так і не вдалось.

Із 590 хвилинами в 12 поєдинках позиції гравця в команді Олівера Гласнера є доволі хиткими, тож у поточному зимовому трансферному вікні цілком імовірна чергова зміна клубу для нього.

Німецький Майнц зацікавлений у такому розвитку подій та запросив інформацію про футболіста в "склярів".

Його контракт розраховано до 2028 року.

Додамо, що раніше Соса вже грав у Бундеслізі в складі Штутгарта.