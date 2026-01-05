Гравець має обмежений ігровий час.
Борна Соса, Getty Images
05 січня 2026, 13:52
Хорватський фланговий захисник Борна Соса минулого літа долучився до лондонського Крістал Пелес з амстердамського Аякса за 2,3 млн євро.
Проте виграти конкуренцію за місце в стартовому складі 27-річному виконавцю за ці пів року так і не вдалось.
Із 590 хвилинами в 12 поєдинках позиції гравця в команді Олівера Гласнера є доволі хиткими, тож у поточному зимовому трансферному вікні цілком імовірна чергова зміна клубу для нього.
Німецький Майнц зацікавлений у такому розвитку подій та запросив інформацію про футболіста в "склярів".
Його контракт розраховано до 2028 року.
Додамо, що раніше Соса вже грав у Бундеслізі в складі Штутгарта.