Наслідки поразки в плей-оф.
Самі Трабелсі, Getty Images
05 січня 2026, 14:01
Національна збірна Тунісу залишила Кубок африканських націй-2025 уже на стадії 1/8 фіналу через поразку серії післяматчевих пенальті від Малі (1:1, 2:3 – пен.).
Наслідки цієї невдачі "червоно-білих" не змусили на себе довго чекати — тамтешня Федерація футболу оголосила про звільнення головного тренера Самі Трабелсі.
57-річний фахівець удруге в своїй тренерській кар’єрі очолив національну команду на початку лютого минулого року.
На груповому етапі КАН-2025 Туніс посів другу сходинку в квартеті C із Нігерією, Танзанією та Угандою в складі.
Нагадаємо, що "Карфагенські орли" — один із потенційних суперників збірної України на чемпіонаті світу-2026 у групі з Нідерландами та Японією.