Наслідки поразки в плей-оф.

Національна збірна Тунісу залишила Кубок африканських націй-2025 уже на стадії 1/8 фіналу через поразку серії післяматчевих пенальті від Малі (1:1, 2:3 – пен.).

Наслідки цієї невдачі "червоно-білих" не змусили на себе довго чекати — тамтешня Федерація футболу оголосила про звільнення головного тренера Самі Трабелсі.

57-річний фахівець удруге в своїй тренерській кар’єрі очолив національну команду на початку лютого минулого року.

На груповому етапі КАН-2025 Туніс посів другу сходинку в квартеті C із Нігерією, Танзанією та Угандою в складі.

Нагадаємо, що "Карфагенські орли" — один із потенційних суперників збірної України на чемпіонаті світу-2026 у групі з Нідерландами та Японією.