Англія

Допомагатиме "капелюшникам" повернутись до Чемпіоншипу.

Колишній англійський центральний півзахисник Джек Вілшир завершив професійну кар’єри в дуже раннього віці й одразу подався опановувати тренерський фах.

33-річний керманич у підсумку почав отримувати першу практику на посаді тренера юнацької команди лондонського Арсеналу віком до 18 років, а вже в жовтні 2024 року його до своєї структури переманив Норвіч, і впродовж місяця наприкінці минулого сезону Вілшир очолював "канарок" у статусі т.в.о.

Цього ж разу йому надійшла пропозиція постійної роботи від Лутона, який поступово опустився до рівня Першої ліги Англії, хоча ще кілька років тому виступав у АПЛ.

Повідомляється, що всі деталі вже узгоджено й Джека офіційно представлять на посаді зранку в понеділок, 13 жовтня.