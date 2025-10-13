Англія

Півзахисника збірної Нідерландів замінили через дискомфорт у задній поверхні стегна.

Центральний півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх зазнав незначного ушкодження під час матчу кваліфікації чемпіонату світу між Нідерландами та Фінляндією, повідомляє The Athletic.

23-річного футболіста замінили у перерві після того, як він поскаржився на дискомфорт у задній поверхні стегна. Головний тренер збірної Роналд Куман пояснив, що заміна була профілактичною, аби уникнути серйознішої травми.

"Раян повідомив, що відчуває легкий біль у підколінному м’язі. Ми не стали ризикувати й одразу його замінили", — зазначив Куман після гри.

Гравенберх вийшов у старті й допоміг своїй команді здобути переконливу перемогу 4:0. У нинішньому сезоні хавбек розпочав шість із семи матчів АПЛ у складі Ліверпуля, забивши два голи та зробивши дві результативні передачі в усіх турнірах.

Наступний поєдинок команда Арне Слота проведе проти Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії. Водночас мерсісайдці вже точно не зможуть розраховувати на воротаря Аліссона, який травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая, та захисника Ібраїму Конате, котрий вибув через пошкодження квадрицепса.