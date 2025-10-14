Англія

Підписання очікується перед суботнім матчем із Манчестер Сіті.

Воротар Евертона Джордан Пікфорд укладе новий контракт із клубом, повідомляє Sky Sports News. За інформацією джерела, 31-річний голкіпер і мерсисайдці узгодили умови чотирирічного договору.

Чинна угода Пікфорда діє до 2027 року, але нову угоду планують підписати до матчу проти Манчестер Сіті, запланованого на ці вихідні.

У клубі впевнені, що гравець задоволений перебуванням у команді та готовий присвятити їй значну частину своєї кар’єри, а можливо, й залишитися до її завершення.

Пікфорд захищає ворота Евертона з 2017 року та є основним гравцем збірної Англії.

Раніше повідомлялося, що Евертон націлився на півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса.