29-річний англієць може залишити Етіхад уже взимку, а клуб розглядає варіант оренди для посилення центру поля.

Евертон планує підсилити центральну зону півзахисту під час зимового трансферного вікна, і одним із головних кандидатів для клубу є півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс, повідомляє Football Insider.

29-річний англієць не входить у довгострокові плани тренера Пепа Гвардіоли. Минулого місяця він уперше за майже два роки вийшов на поле в складі Сіті, але його ігровий час залишається обмеженим. Минулого сезону Філліпс тривалий час відновлювався після травми, через що не мав стабільної ігрової практики.

За інформацією джерела, найбільш ймовірним варіантом переходу є оренда, оскільки повноцінний трансфер може виявитися фінансово складним для зацікавлених клубів.

Раніше повідомлялося, що Евертон також планує продовжити контракт з українським захисником Віталієм Миколенком.