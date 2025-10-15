Інше

Повідомляється, що Арсенал, Манчестер Сіті, Барселона та Реал Мадрид полюють за мексиканським вундеркіндом Жільберто Морою.

У свої 17 років Мора вже наробив шуму у світовому футболі. Сенсація "Клубу Тіхуана" пробилася до основної команди у 2024 році, зіграла 41 матч, забила сім голів і віддала дві результативні передачі, і навіть дебютувала за національну збірну Мексики.

Мора "вистрелив" на чемпіонаті світу до 20 років, де він вивів Мексику до чвертьфіналу, перш ніж поступитися Аргентині. Всього за п'ять матчів він забив три голи та зробив дві результативні передачі, закріпивши своє ім'я серед найцікавіших молодих півзахисників світу. Цей виступ миттєво призвів до тривоги європейську еліту. За даними ESPN, скаути з Барселони були присутні на ігри та повернулися звідти переконаними, що побачили щось особливе.

Джерело розповіло виданню: "Ми отримали дуже цікаві повідомлення про нього. Він тільки зараз викликає фурор у ЗМІ, і всі про нього говорять. Він дуже вправний півзахисник, гравець з дуже хорошими перспективами, хоча ще зарано визначати, якою буде його кінцева мета".

Поки європейська еліта стежить за його прогресом, Інтер Маямі Девіда Бекхема зосереджено на ньому. Команда MLS готова запропонувати вигідну пропозицію.

Реал Мадрид, також уважно стежить за подіями. Вони точно знають, як грати в довгостроковій перспективі. Раніше укладаючи угоди з Вінісіусом Жуніором та Ендріком до їхнього 18-річчя, мадридці не новачок у вихованні південноамериканських феноменів. Джерела в клубі повідомили ESPN, що інтерес мадридців до Мори є як стратегічним, так і спортивним, а творча іскра 17-річного гравця розглядається як потенційна довгострокова відповідь на майбутні відходи Луки Модрича та Тоні Крооса, тоді як його мексиканське походження пропонує потужний маркетинговий шлях до однієї з найбільших фан-баз "Лос Бланкос" за межами Європи.

Його колишній тренер молодіжної команди в клубі Тіхуана Ігнасіо Рувалькаба розповів про довішнє захоплення юнака іспанськими гігантами.

"У нього є мрія — грати за Реал Мадрид, але він твердо стоїть на землі. Він завжди дивиться футбол і любить дивитися Реал Мадрид — він точно уявляє себе там граючим", — сказав Рувалькаба в інтерв'ю ESPN Deportes.