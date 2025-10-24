Англія

Лондонці змагаються з Тоттенгемом за форварда Порту.

Нападник Порту Саму Агехова привернув увагу клубів АПЛ.

Окрім Тоттенгема, за 21-річним іспанцем активно стежить Челсі, повідомляє TEAMtalk. Головна перешкода — клаузула відступних у 100 млн євро, яку Порту не планує знижувати.

Агехова забив 8 голів у 10 матчах цього сезону. Влітку 2024 року він був близький до переходу в Челсі з Атлетіко, але угода зірвалася, і гравець опинився в Порту.

