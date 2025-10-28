Лондонці приєдналися до боротьби за вінгера Марселя.
Мейсон Грінвуд, getty images
28 жовтня 2025, 13:34
Лондонський Тоттенгем увійшов у боротьбу за вінгера Марселя Мейсона Грінвуда, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За даними джерела, Марсель прагне утримати 24-річного гравця, але готовий вести переговори за умови щедрої пропозиції.
Інтерес до Грінвуда, який набрав форму, проявляють не лише Тоттенгем, а й Барселона, Атлетіко, Вест Гем та Астон Вілла.
У поточному сезоні англієць провів 12 матчів у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 4 результативні передачі. Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 40 мільйонів євро.