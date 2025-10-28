Англія

Лондонці приєдналися до боротьби за вінгера Марселя.

Лондонський Тоттенгем увійшов у боротьбу за вінгера Марселя Мейсона Грінвуда, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За даними джерела, Марсель прагне утримати 24-річного гравця, але готовий вести переговори за умови щедрої пропозиції.

Інтерес до Грінвуда, який набрав форму, проявляють не лише Тоттенгем, а й Барселона, Атлетіко, Вест Гем та Астон Вілла.

У поточному сезоні англієць провів 12 матчів у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 4 результативні передачі. Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 40 мільйонів євро.