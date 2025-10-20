Іспанія

24-річний нападник уже у полі зору клубу з сезону 2023/24.

Нападник Марселя Мейсон Грінвуд привернув увагу Барселони своєю яскравою грою у Франції. Як повідомляє видання TBR Football, скаутський відділ каталонського клубу стежив за англійцем під час матчу проти Гавра, в якому 24-річний форвард оформив покер, допомігши своїй команді перемогти з рахунком 6:2.

Інтерес Барселони до Грінвуда не є новиною — іспанський гранд звернув увагу на нього ще у сезоні 2023/24, коли нападник перебував в оренді у Хетафе.

Цього сезону Грінвуд вже має 7 голів та 4 асисти у 10 матчах за Марсель в усіх турнірах. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 40 мільйонів євро.