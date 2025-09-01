Англія

Коштовного продажу цього літа в Шахтаря може й не відбутись.

Українські вболівальники за останні тижні вже встигли звикнутись із можливістю відходу з лав донецького Шахтаря бразильського нападника Кевіна, за яким активно полював лондонський Фулгем.

Зрештою, клуби досягли домовленості щодо трансферу 22-річного виконавця й той мав відбути до Англії напередодні закриття літнього трансферного вікна.

Однак залишаються лічені години, проте угоду так і не підписано.

Інсайдери повідомляють, що проблеми виникли на стороні самого футболіста.

А отже Фулгем не чекає, і вже звернувся до лондонського Челсі з приводу нападника Рахіма Стерлінга, який минулий сезон провів у оренді в Арсеналі.

Також "дачники" розглядають варіант із гравцем італійського Мілана Самуеля Чуквезе, проте часу в них обмаль.