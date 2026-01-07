Англія

Англійський півзахисник відкритий до повернення в АПЛ.

Центральний півзахисник Атлетіко Конор Галлагер став пріоритетним варіантом для підсилення Тоттенгема. Про це повідомляє TEAMtalk. За інформацією джерела, цього тижня "шпори" активізували зусилля, щоб підписати нового гравця в центр поля, і саме 25-річний англієць є їхньою основною метою.

Галлагер відкритий до ідеї повернення в Прем'єр-лігу, де він раніше успішно виступав за низку клубів, зокрема за Челсі та Крістал Пелес. У поточному сезоні Конор провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Наразі Тоттенгем розглядає можливість як повноцінного трансферу, так і оренди, проте мадридці віддають перевагу продажу свого гравця.

