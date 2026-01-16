Англієць не залишився осторонь.
Гарет Саутгейт, Getty Images
16 січня 2026, 16:30
Колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про звільнення тренерів в Челсі, МЮ та Реалі.
«За останні два тижні три найбільші футбольні клуби Європи – Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед та Челсі – розлучилися зі своїми головними тренерами. З них трьох Енцо Мареска протримався найдовше – 18 місяців.
Хоча кожен тренер пішов за трохи різних обставин і не з якоїсь однієї причини, в основі кожного звільнення опинилася боротьба за владу — або з керівництвом клубу, або зі співробітниками клубу, або з гравцями.
Звісно, що в таких умовах працювати дуже важко», — заявив Саутгейт.