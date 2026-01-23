Англія

Лондонський клуб терміново пришвидшив переговори з легендою Ліверпуля.

Тоттенгем вирішив не чекати літа і розпочав негайні перемовини щодо підписання захисника Ліверпуля Енді Робертсона. За інформацією The Athletic, головний тренер шпор Томас Франк наполіг на терміновому трансфері через катастрофічну ситуацію в обороні.

Спочатку лондонці планували підписати 31-річного шотландця влітку на правах вільного агента. Однак плани довелося змінити після того, як Бен Девіс отримав перелом щиколотки і вибув на тривалий термін. Оскільки основний лівий захисник Дестіні Удоджі через травми зіграв лише 10 матчів у сезоні, Франк залишився без профільних гравців на цій позиції, змушений використовувати там Джеда Спенса або Мікі ван де Вена.

Для Енді Робертсона цей перехід також є вкрай важливим. Після приходу в Ліверпуль Мілоша Керкеза, шотландець втратив місце в основі, провівши в старті лише 4 матчі АПЛ у сезоні 2025/26. Капітан збірної Шотландії прагне отримати регулярну ігрову практику, щоб підійти у найкращій формі до Чемпіонату світу-2026, куди його команда кваліфікувалася вперше з 1998 року.

"Я гравець, який хоче грати. Я хотів кваліфікуватися на Чемпіонат світу, і, на щастя, нам це вдалося. Тепер мені потрібно вирішити, що буде найкращим для мене та моєї сім'ї", — заявив Робертсон.

Керівництво червоних з великою повагою ставиться до своєї легенди (363 матчі за клуб) і не збирається перешкоджати його бажанню піти. Переговори проходять у дружній атмосфері. У разі відходу Робертсона, Ліверпуль може достроково повернути з оренди Костаса Цімікаса для підстраховки.

Таким чином, Томас Франк сподівається, що досвід та лідерські якості Робертсона допоможуть стабілізувати гру команди, яка, попри успіхи в Лізі чемпіонів (5 місце в таблиці), має проблеми на внутрішній арені (14 місце).