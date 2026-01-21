Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Норвезький Буде/Глімт у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Манчестер Сіті на власному полі (3:1).

Команду Хосепа Гвардіоли прибили швидкими атаками ще посеред першого тайму, після чого вона так і не оговталась, пропустила втретє на початку другої половини гри, отримала вилучення у власному складі, і зрештою спромоглась лише на гол престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Манчестер Сіті у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Буде/Глімт — Манчестер Сіті 3:1

Голи: Гег, 22, 24, Гауге, 58 — Шеркі, 60

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн (Сальтнес, 76), Берг, Фет (Дюбвік Мяяття, 82) — Бломберг (Аукленн, 76), Гег (Гелмерсен, 76), Гауге

Манчестер Сіті: Доннарумма — Льюїс, Хусанов, Аллейн, — — Рейндерс, Родрі, О'Райлі — Фоден (Мармуш, 70), Голанд, Шеркі

Попередження: Родрі, Шеркі

Вилучення: Родрі, 62