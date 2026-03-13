Ліга Європи

Перемога над Ліллем у Лізі Європи дозволила наставнику переписати рекорди бірмінгемського клубу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері офіційно вписав своє ім'я золотими літерами в історію клубу. Перемога над французьким Ліллем (1:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи стала для 54-річного іспанського фахівця ювілейною, 100-ю на посаді керманича команди.

Емері досяг цієї позначки швидше за будь-якого іншого менеджера в історії Левів. Від моменту свого призначення у жовтні 2022 року Емері, який повернувся до Англії після звільнення з Арсенала, щоб довести свій високий рівень, перетворив Віллу на грізну силу як вдома, так і в Європі.

Унаї знадобилася 181 гра (3 роки та 4 місяці), щоб здобути 100 перемог. Відлік розпочався з яскравого тріумфу 3:1 над Манчестер Юнайтед у листопаді 2022 року. Іспанець має найкращий коефіцієнт успішності в історії клубу — 55,2%. За час його перебування на Вілла Парк більше перемог серед усіх тренерів Прем'єр-ліги здобули лише його співвітчизники — Пеп Гвардіола (137) та Мікель Артета (118).

Емері перевершив досягнення найуспішнішого менеджера клубу Рона Сондерса (який досяг сотні у своєму четвертому сезоні), Джо Мерсера, а також Джорджа Рамзі (190 ігор) та В. Дж. Сміта (205 ігор). Цей успіх мав величезне значення не лише для історичної статистики, але й для поточного психологічного стану команди.

Напередодні матчу Астон Вілла пережила спад, видавши безвиграшну серію з чотирьох поєдинків у чемпіонаті, яка включала болючі поразки від Ньюкасла, Челсі та аутсайдера "Вулвергемптона". Капітан команди Джон Макгінн в інтерв'ю TNT Sports підкреслив важливість цього результату.

"Нам потрібне було перезавантаження. Минулий місяць був не дуже вдалим. Ми не можемо зациклюватися на цьому, але нам потрібно будувати свою гру, і це є надійним будівельним блоком. Ми показали ознаки повернення до найкращої форми, хоча попереду ще довгий шлях", — наголосив Джон.

Вілла продовжує утримувати міцне четверте місце в АПЛ і прагне гарантувати собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Перемога в Лізі Європи, турнірі, який Емері прагне виграти в рекордний п'ятий раз, також стала б квитком до головного клубного турніру континенту.