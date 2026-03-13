Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.

Порту у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи у гостях здобув перемогу над Штутгартом (2:1).

"Дракони" відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 21 хвилині голом відзначився Терем Моффі, а через шість хвилин перевагу португальського клубу подвоїв Родрігу Мора.

"Шваби" змогли відповісти ще до перерви, коли на 40 хвилині забив Деніз Ундав, проте на більше німців не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Порту у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Штутгарт — Порту 1:2

Голи: Ундав, 40 — Моффі, 21, Мора, 27.

Штутгарт: Нюбель — Гендрікс, Шабо, Єльч (Жаке, 70), Нарті (Фюріх, 70) — Штіллер, Каразор (Міттельштедт, 84) — Левелінг, Ундав, Ель-Ханнус — Демірович (Томаш, 63).

Порту: Кошта — Зайду, Беднарек, Сілва, Коста — Мора (Фрохольдт, 59), Росаріо, Фофана (Варела, 80) — Сайнс (Пепе, 59), Гомес (Вейга, 70), Моффі (Гюль, 59).

Попередження: Єльч, Ель-Ханнус — Гомес, Сілва, Варела, Зайду.