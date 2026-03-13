Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.

Сельта у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі розійшлася миром з Ліоном (1:1).

Іспанська команда відкрила рахунок у матчі на 25 хвилині завдяки голу Хав'єра Руеди, на що французи відповіли влучним ударом Ендріка на 87 хвилині.

Також зазначимо, що з 55 хвилини Сельта грала в меншості після вилучення Борхи Іглесіаса, який отримав другу жовту картку.

Додамо, що український форвард Роман Яремчук відіграв весь матч у складі команди Пауло Фонсеки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Ліон у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Сельта — Ліон 1:1

Голи: Руеда, 25 — Ендрік, 88.

Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Родрігес — Мінгеса (Рістич, 63), Моріба (Сотело, 90+1), Весіно, Руеда (Каррейра, 46) — Сведберг (Дуран, 67), Аспас (Джутгла, 46) — Іглесіас.

Ліон: Грейф — Тальфіко, Ніакате, Мата, Канго (Тессманн, 85) — Толіссо, Мортон (Мангала, 85) — Абнер, Нартей (Амдані, 85), Ендрік — Яремчук.

Попередження: Іглесіас, Мінгеса, Алонсо — Тальяфіко, Канго.

Вилучення: Іглесіас, 55 (друга жовта).