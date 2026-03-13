Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.

Фіорентина у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій на своєму полі вирвала перемогу над польським Ракувом (2:1).

Польська команда першою відкрила рахунок у матчі, коли на 60 хвилині голом відзначився Йонатан Брунес. Однак через дві хвилини цифри на табло зрівняв Шер Ндур.

Перемогу "фіалкам" забезпечив Альберт Гудмундссон, який реалізував пенальті на третій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Ракув у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Фіорентина — Ракув 2:1

Голи: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен) — Брунес, 60.

Фіорентина: Крістенсен — Госенс (Гаррісон, 58), Раньєрі, Комуццо, Фортіні (Додо, 68) — Фацціні (Гудмундссон, 58), Ндур, Мандрагора (Фаджолі, 82), Фаббіан, Парізі — Пікколі (Браскі, 82).

Ракув: Зих — Сварнас, Раковіцан, Тудор — Пєнко (Арсенич, 59), Репка, Струський (Булат, 70), Амеяу — Лопес (Діабі-Фадіга, 59), Макух, Брунес (Роча, 79).

Попередження: Раньєрі, Парізі, Фаджолі — Струський, Тудор, Зих.