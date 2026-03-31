Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Подолавши важкий шлях від невизнання до вирішального матчу плейоф, балканська збірна готується дати бій Туреччині заради путівки на Мундіаль.

Лише десять років тому збірна Косова не мала права брати участь у жодному офіційному відбірковому турнірі, а сьогодні команда перебуває за 90 хвилин від виходу на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

У вівторок балканська країна, яка проголосила незалежність у 2008 році та отримала офіційне визнання ФІФА й УЄФА лише у 2016-му, прийматиме збірну Туреччини у вирішальному фіналі плейоф. Матч відбудеться на переповненому стадіоні Фаділ Вокрі у столиці Косова.Ажіотаж навколо події досяг безпрецедентних масштабів.

"У нас стадіон лише на 13 000 глядачів, але якби це було можливо, їх зібралося б 100 000", – зізнався головний тренер збірної Косова Франко Фода після феєричної виїзної перемоги над Словаччиною (4:3) у півфіналі плейоф.

"У вівторок на нас чекає історична гра. Ми в ейфорії, але маємо зіграти цей останній матч спокійно. У нас дуже емоційні вболівальники, проте ми мусимо бути обережними та не припускатися помилок", — додав він.

Попри те, що Косово посідає 78-ме місце у світовому рейтингу, а Туреччина — 23-тє, балканці вже довели своє вміння ламати стереотипи. Після розгромної поразки від Швейцарії (0:4) на старті групового етапу, команда видала безпрограшну серію з п'яти матчів, здолавши Швецію та Словенію, і зрештою пробилася до плей-оф.

Якщо косовари створять сенсацію, вони потраплять до групи D, де на них вже чекають збірні Австралії, Парагваю та США.

Стрімкий прогрес збірної став можливим завдяки залученню талановитих гравців із косовським корінням, які виросли або народилися в інших європейських країнах. Сьогодні кістяк команди складають представники топчемпіонатів:

Ведат Мурікі: Рекордсмен збірної (32 голи у 67 матчах) та лідер іспанської Мальорки. Для Туреччини він є добре знайомою загрозою, адже раніше успішно виступав за Фенербахче та Різеспор. Едон Жегрова: Креативний півзахисник туринського Ювентуса. Аріанет Мурічі: Основний голкіпер італійського Сассуоло. Фіснік Асллані: Важливий гравець атаки німецького Гоффенхайма.

Також у складі є досвідчені виконавці на кшталт Флоранта Хадерджоная та Мілота Рашици, які мають за плечима досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі. Центральний захисник Наполі Амір Рахмані пропускає матчі через травму, проте його підтримка залишається важливою для команди.

Колишній капітан збірної Анель Рашкай, який брав участь у найпершому неофіційному матчі Косова проти Гаїті у 2014 році, резюмує настрої нації:

"Люди хочуть відчувати, що вони можуть об’єднатися та бути сильними. Національна збірна дала нам це відчуття. Ми пишаємося тим, що світ бачить: народ Косова може робити великі речі", — наголосив Анель.

Матч Косово — Туреччина розпочнеться сьогодні, стартовий свисток о 21:45.