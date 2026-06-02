Півзахисник юнацької збірної України став гравцем Фратрії, яка виступає у другому дивізіоні країни.

Український хавбек Дем’ян Єсін змінив клубну прописку та залишив систему італійського Торіно. Новим місцем роботи 19-річного футболіста стала болгарська Фратрія.

Єсін провів у структурі Торіно два роки. За цей час він став чемпіоном Італії серед команд U-18, а також тричі потрапляв до заявки основної команди на матчі Серії А.

Другу частину минулого сезону українець відіграв на правах оренди у складі Калві Ноале. У цій команді півзахисник провів 16 матчів, але результативними діями не відзначився.

На міжнародному рівні Єсін представляє юнацьку збірну України U-19, за яку вже встиг провести шість поєдинків.

У Фратрії підтвердили підписання українця та привітали його з початком нового етапу кар’єри. Болгарський клуб розраховує на допомогу молодого півзахисника вже в найближчому сезоні.