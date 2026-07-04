Англія

Півзахисник Челсі із гумором заявив, що міг би без проблем грати в обороні, а також пригадав свої дитячі виступи на позиції лівого захисника.

Атакувальний півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер поділився спогадами про початок футбольного шляху, коли виступав на позиції лівого захисника в академії Манчестер Сіті, а також жартома оцінив власні оборонні якості.

"Так, я справді був лівим захисником. Грав на цій позиції в команді Манчестер Сіті U-10. Серйозно, я був як Марсело. Чесне слово.

Я взагалі найкращий захисник один в один серед усіх нападників у лізі. Жоден форвард мене не обіграє. Запитайте Жеремі Доку — він не зможе пройти повз мене. Це не жарт.

Потрібно лише зробити невеликий напівкрок, знаєте, той фінт, щоб заплутати суперника. Як Марсело. Або, можливо, як Лейтон Бейнс. У нього була неймовірна ліва нога — справжня машина для навісів.

А якщо серйозно, то грати лівого захисника легко. Та й узагалі будь-якого захисника. Просто тримаєшся свого флангу й бачиш усе поле. Саме тому їм і платять найменше. Жартую", — цитує слова Палмера видання The Times.

У минулому сезоні Коул Палмер провів за Челсі 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 асисти.