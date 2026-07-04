Англія

Півзахисник збірної Англії прокоментував трансферні чутки та рекордну оцінку своєї вартості.

Атакуючий півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс відреагував на інформацію про те, що бірмінгемський клуб оцінює його у 130 мільйонів фунтів стерлінгів на тлі інтересу з боку Арсенала.

23-річний футболіст зізнався, що не замислюється над своєю трансферною вартістю та намагається не звертати уваги на сторонній інформаційний шум.

"Не впевнений, що я стільки коштую. Звісно, приємно чути такі слова від людей, але я не дозволяю зовнішньому шуму впливати на себе. Я просто продовжу залишатися зосередженим і бути собою", — цитує слова Моргана Роджерса журналіст The Guardian Ед Ааронс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає Роджерса як одну з головних трансферних цілей цього літа. Потенційна сума угоди може сягнути близько 100 мільйонів фунтів, однак Астон Вілла оцінює свого лідера ще дорожче — у 130 мільйонів.

У сезоні-2025/26 Роджерс провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач. Наразі він перебуває у розташуванні збірної Англії, яка виступає на чемпіонаті світу-2026.