Півзахисник збірної Англії прокоментував трансферні чутки та рекордну оцінку своєї вартості.
Морган Роджерс, Getty Images
04 липня 2026, 16:26
Атакуючий півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс відреагував на інформацію про те, що бірмінгемський клуб оцінює його у 130 мільйонів фунтів стерлінгів на тлі інтересу з боку Арсенала.
23-річний футболіст зізнався, що не замислюється над своєю трансферною вартістю та намагається не звертати уваги на сторонній інформаційний шум.
"Не впевнений, що я стільки коштую. Звісно, приємно чути такі слова від людей, але я не дозволяю зовнішньому шуму впливати на себе. Я просто продовжу залишатися зосередженим і бути собою", — цитує слова Моргана Роджерса журналіст The Guardian Ед Ааронс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає Роджерса як одну з головних трансферних цілей цього літа. Потенційна сума угоди може сягнути близько 100 мільйонів фунтів, однак Астон Вілла оцінює свого лідера ще дорожче — у 130 мільйонів.
У сезоні-2025/26 Роджерс провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач. Наразі він перебуває у розташуванні збірної Англії, яка виступає на чемпіонаті світу-2026.