Англія

Одну з пропозицій лондонці вже відхилили.

Англійський центральний захисник Трево Чалоба під час цієї літньої трансферної кампанії перебуває на межі відходу з лондонського Челсі.

"Сині" зацікавлені в продажі 26-річного виконавця, однак не настільки, щоб погоджуватись на першу ж пропозицію щодо футболіста, у якого ще два роки за чинним контрактом.

На це вказує досвід італійського Комо, який запропонував 25 млн євро + бонуси за гравця, але отримав відмову від "пенсіонерів".

Міланський Інтер вивчив цей досвід конкурентів за Серією A, і оскільки "змії" налаштовані серйозно на придбання Чалоба, то найближчим часом спробує наблизитись до забаганки Челсі в розмірі 35 млн євро.

Із представниками футболіста вже контактувало керівництво міланського клубу, і Трево погодився на потенційний перехід.

У минулому сезоні на рахунку англійця 47 матчів та три голи.