Італієць розпочне свій третій сезон у складі "бджіл".
Майкл Кайоде, Getty Images
04 липня 2026, 14:43
Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Майклом Кайоде.
Нова угода з молодим 21-річним італійцем розрахована до літа 2032 року.
Кайоде виступає у складі "бджіл" із зими минулого року, перебравшись до клубу АПЛ із Фіорентини на правах оренди. Згодом він підписав повноцінний контракт.
Минулого сезону Майкл провів 42 матчі, в яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Брентфорд націлився на Джейдона Ентоні.