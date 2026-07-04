Англія

Італієць розпочне свій третій сезон у складі "бджіл".

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Майклом Кайоде.

Нова угода з молодим 21-річним італійцем розрахована до літа 2032 року.

Кайоде виступає у складі "бджіл" із зими минулого року, перебравшись до клубу АПЛ із Фіорентини на правах оренди. Згодом він підписав повноцінний контракт.

Минулого сезону Майкл провів 42 матчі, в яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд націлився на Джейдона Ентоні.