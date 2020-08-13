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Читатель Football.ua Роман Котляр объясняет, почему отдает предпочтение в этом турнире мадридскому клубу.

Мадридский Атлетико давно приучил нас к тому, что с этой командой необходимо считаться абсолютно всем. Да, может "матрасникам" так и не удалось разжиться "ушастым" кубком в этом десятилетии, однако недооценка возможностей "банды" Диего Симеоне может дорого стоить тому, кто посмеет сделать это. Ливерпуль не даст соврать. В этой статье попробуем доказать, что столичному клубу вполне по силам завоевать свой первый в истории Кубок чемпионов в этом сезоне.

Важное уточнение: краеугольным камнем данного текста будет выступление "индейцев" в текущем розыгрыше ЛЧ, выступление команды в Примере будет затронуто лишь вскользь.

Вылет Реала из турнира

Реал Мадрид прекратил борьбу в турнире, уступив по сумме двух встреч Манчестер Сити. Вылет "сливочных" может стать весомым аргументом в пользу победы Атлетико в Лиге чемпионов. Почему? Начиная с сезона-2013/2014, который стал чуть ли не лучшим в истории "матрасников", команда неизменно вылетала из турнира именно от злейших врагов с Сантьяго Барнабеу. Исключением стали лишь две сезоны-17/18 и 18/19. Во втором случае ногу к итоговому вылету приложил бывший игрок Реала – Криштиану Роналду, а за год до этого "кольчонерос" и вовсе не вышли из группы с Челси, Ромой и Карабахом.

Не исключено, что в минувшем десятилетии у Атлетико выработался некий комплекс перед Реалом в Лиге чемпионов, так как в чемпионате банда Симеоне уже не раз вставляла "сливочным" палки в колеса, чего стоит хотя бы памятный погром со счетом 4:0 на Висенте Кальдерон в 2015 году. К слову, есть у "матрасников" и комплекс перед Барселоной, но он ограничивается исключительно рамками Примеры. В четырех последних встречах со "сливочными" у Атлетико ноль побед при двух ничейных результатах.

После прошлогоднего международного Кубка чемпионов и приснопамятных 7:3 возникло ложное впечатление об атакующем потенциале команды и конкретно о разрушение реаловской фобии, однако тот матч был скорее аномалией, чем реальной картиной, о чем мы еще поговорим ниже. Так что от прохода "горожан" в следующую стадию выиграют, как минимум, две стороны.

Удобный календарь

Соперником команды Чоло Симеоне в 1/4 финала станет Лейпциг, который на предыдущей стадии уверенно разобрался с Тоттенхэмом Жозе Моуриньо. Если бы эта схватка состоялась вовремя и не была омрачена локдауном, то шансы команд можно было бы оценить в 60 на 40 в пользу мадридцев, однако после возобновления сезона Атлетико выступает уже явным фаворитом.

РБ долгое время всерьез претендовал на салатницу в Германии, но откровенно сдулся во второй части сезона. Уверенный проход недавнего финалиста Лиги чемпионов вселил изрядный оптимизм в ряды "быков", но с тех пор ситуация изменилась. Во-первых, отбыл в Челси лидер команды – Тимо Вернер, и это видится невосполнимой потерей для них не только в контексте нынешней ЛЧ, но и будущего сезона. Кроме того, Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на Юссуфа Поульсена, так что атака третьей команды Германии предстанет далеко не в оптимальном состоянии, к тому же Бундеслига завершилась еще 27 июня. Нынешняя разбалансированность Лейпцига это очевидный козырь в рукаве команды Симеоне.

Ввиду того, что стадии 1/4 и 1/2 финала пройдут в формате одного, а не двухматчевого противостояния, Атлетико вполне по силам прошагать до финала. Текущая ситуация в ЛЧ напоминает финальный турнир Евро-2016, когда с одной стороны сетки находились главные фавориты континентального форума, а с другой команды-сенсации и андердоги. Пока Сити, а также Бавария и Барселона будут рубится по одну сторону баррикад, на противоположном рубеже "матрасники" могут угодить на ПСЖ, пройти которых им вполне по силам. В одном конкретном матче возможно абсолютно все.

Умение играть под давлением и подставлять подножку грандам

В эпоху Симеоне Атлетико успел сыграть в четырех еврокубковых финалах (не считая Суперкубок УЕФА), но сумел добыть лишь две победы в Лиге Европы. Оба финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах были проиграны заклятым друзьям из Реала. Тем не менее, путь к этим финалам отнюдь не был усеян лепестками роз для "матрасников".

В 2014 году на пути к лиссабонскому финалу "индейцы" одолели активно погружавшийся в кризис Милан, Барселону и лондонский Челси. Напомним, что в поединках с каталонцами и англичанами Атлетико отнюдь не считался фаворитом. Обыграть Барсу в рамках Примеры Симеоне не удалось до сих пор, зато в главном еврокубке все было иначе. После 1:1 на Камп Ноу "матрасникам" добыли минимальную победу в родных стенах и прошли дальше. Челси Моуриньо сумел открыть счет в ответном матче, но мадридцев это нисколько не смутило и они добыли победу со счетом 3:1.

В 2016 году помимо тяжелейшей автобусной дуэли с ПСВ, "кольчонерос" выбили из турнира все ту же Барсу, которая на тот момент была действующим обладателем трофея, и Баварию Гвардиолы. Сюда можно смело добавлять и первый поединок прошлогодней Лиги чемпионов с Ювентусом, которого называли очевидным фаворитом противостояния, но вопреки предматчевым прогнозам и большому давлению в СМИ, Атлетико заставил "бьянконери" повиснуть над пропастью. Ответный матч был лишь досадной оплошностью и гением одного конкретного человека, который на пару с Лео Месси прибыл к нам из другой планеты.

Симеоне не глупый специалист и учел предыдущие ошибки, в чем мы во всей красе могли убедиться в недавнем противостоянии с Ливерпулем. Имя соперника уже давно не заставляет трястись коленки у подопечных аргентинского наставника, они привыкли играть с позиции андердога в больших матчах, поэтому в каком бы состоянии ни находились "индейцы", они всегда готовы воспользоваться минимальной недооценкой соперника.

Атлетико не разучился играть в футбол

Игровая революция затеянная Эль Чоло минувшим летом не принесла ожидаемого эффекта. Обманчивые результаты предсезонных поединков слегка ввели в заблуждение не только поклонников команды, но, кажется, и самого наставника. Безумная идея научить Атлетико играть в яркий атакующий футбол привела к покупке у Бенфики Жоау Фелиша за рекордные для клуба 126 млн евро.

Симеоне не торопился бросать в бой юного португальца, намереваясь постепенно интегрировать его в состав. Кроме того, в ростере уже находились два неплохих нападающих – Диего Коста и Альваро Мората, которые виделись основной боевой единицей "матрасников" в сезоне, но реальность разрушила даже самые утопические мечты поклонников и тренерского штаба команды. Коста и Мората забили на двоих лишь 17 голов в Примере, а в Лиге чемпионов сумел отличиться лишь экс-форвард мадридского Реала и Ювентуса. Фелиш же забил лишь восемь раз в чемпионате и ЛЧ, но тут хоть можно списать неудовлетворительные результаты самого дорогого актива "матрасников" на адаптационный сезон и травмы.

Трансформация бронированного внедорожника в атакующий спорткар потерпела оглушительное фиаско, кроме того остро встал вопрос катастрофически низкой результативности команды. Атлетико долгое время был колоссом на глиняных ногах, где монолитная оборона и добротная средняя линия ужасно синергировали с посредственной атакой.

Крутого пике удалось избежать благодаря неплохому финишному отрезку и нескольким удачным действия Симеоне, в частности переводу в атаку номинального опорника Маркоса Льоренте. В Примере "индейцы" сумели финишировать на привычном третьем месте, а в ЛЧ разобрались с действующим победителем и чемпионом Англии – Ливерпулем.

В битвах с мерсисайдцами Атлетико вернулся к своей привычной модели игры в матчах с большими соперниками – прагматичному, вязкому и выжидательному футболу с надеждой на оплошность оппонента и огромным объемом работы на всех участках поля – словом типичный стиль игры "матрасников" в эпоху Диего Симеоне. И это дало свои плоды! В домашнем поединке Атлетико ничего не дал сделать хваленной атаке "красных", добыв стратегически важную победу со счетом 1:0. В ответной встрече команда Юргена Клоппа обязана была выносить мадридцев в одну калитку, но те сумели-таки дождаться ошибки в исполнении Адриана и дестабилизировать Ливерпуль. На этом они не остановились и сумели провести второй мяч, чем окончательно сняли все вопросы о выходе в четвертьфинал. То был бенефис Маркоса Льоренте и удачное решение аргентинского наставника, который отрядил испанца вперед в дополнительное время. В этом вся гениальная простота игры Атлетико.

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов "матрасники" располагаются среди неудачников турнира по количеству атакующих комбинаций, приведших ко взятию ворот, согласно сайту Whoscored, зато являются лидерами по голам в контратаках и со стандартных положений (3 и 4 мяча соответственно) в компании с такими суператакующими коллективами, как ПСЖ или Бавария, которые и забили намного больше подопечных Симеоне.

По количеству ударов Атлетико находится рядом с первой десяткой (примерно 14 ударов в среднем за матч, но лишь 4 из них долетали в створ). К тому же, мадридцы охотнее бьют из-за штрафной площади. В ответной встрече с Ливерпулем 60% ударов по воротам Адриана были нанесены из-за штрафной. У "красных" же, наоборот, целых 62% ударов были нанесены из пределов штрафной площадки. Кроме того, если посмотреть на нижнюю инфографику, показывающую действия игроков, можно заметить, что большую часть встречи мадридцы провели на своей половине поля, играя с явным уклоном в сторону прагматизма.

Для сравнения можно привести поединки против Ювентуса на групповом этапе. Первый скрин показывает расположение футболистов в первом матче группы (2:2), второй – во втором (поражение 0:1).

Во всех этих поединках Атлетико играл по стандартной схеме 4-4-2, а роль двух форвардов исполняли то Корреа с номинальным левым вингером Витоло ил Фелиш с Костой или Моратой. В поединках с Юве "матрасники" играли в более атакующем стиле, что вылилось в не самые удачные результаты в противовес играм с "красными", где Симеоне решил не изменять собственному стилю и сыграть более компактно.

Каждый из вышеупомянутых факторов в корреляции может привести "индейцев" к долгожданной победе в турнире, и совсем скоро мы узнаем, будут ли подтверждены эти тезисы.

Роман Котляр, читатель Football.ua