Франция

Коментар Петера Боша після матчів з Динамо.

Після двох матчів із київським Динамо головний тренер ліонського Олімпіку Петер Бош прокоментував гру своєї команди.

«Я завжди прошу інтенсивності в іграх, і ми побачили це сьогодні, особливо у другому матчі. Ми грали проти хорошої команди, яка виступає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Рівень другої гри був хороший, це те, що я хочу бачити. Сьогодні ввечері ми побачили, що можемо це зробити. Фізично ви (прим. — гравці Ліону) можете грати 60 хвилин (прим. — на 60-й хвилині відбулося одразу кілька замін) на найвищому рівні» — підсумував нідерландський спеціаліст.

Нагадаємо, у першому поєдинку динамівці обіграли французів з рахунком 3:1, а у другому поступилися — 0:3. Огляди матчів ви можете переглянути на нашому сайті.