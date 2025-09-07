Франція

Скандал.

ПСЖ висловився про травми Усмана Дембеле та Дезіре Дуе. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті французького клубу.

"Після підтвердження травм, отриманих у збірній Франції Усманом Дембеле та Дезіре Дуе, які призвели до серйозних спортивних наслідків для гравців і для клубу, Парі Сен-Жермен направив до Французької федерації футболу лист з настійним закликом до розробки нового протоколу про медико-спортивну координацію між клубами і збірною для більш прозорої і тісної співпраці, щоб здоров'я гравців і їх медична підтримка стали абсолютним пріоритетом.

ПСЖ стежить за медичними потребами своїх гравців протягом усього року і має доступ до точної і докладної інформації, і ще до початку тренувань національної збірної Франції надав федерації конкретну інформацію про навантаження, які здатні витримати гравці, і ризик травм. Клуб шкодує про те, що ці рекомендації не були взяті до уваги медперсоналом збірної Франції, а також про повну відсутність консультацій з медштабом клубу.

Клуб підтверджує свою прихильність місії федерації та збірної Франції, престиж якої є нашою спільною метою, і сподівається, що ці сумні події прокладуть шлях до створення нової формалізованої системи медичної координації, що гарантує систематичний і документований взаємообмін інформацією між медичним персоналом клубів і збірної, а також дотримання посиленого принципу обережності при виклику і задіянні гравців, особливо під час лікування патологій.

Недавні серйозні інциденти, яких можна було уникнути, повинні привести до прийняття швидких і невідкладних заходів щодо виправлення ситуації. Клуб готовий внести активний вклад у ці колективні зусилля в інтересах гравців і всього професійного футболу», – йдеться в заяві ПСЖ.