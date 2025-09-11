Слушне зауваження алжирця.
Faouzi Ghoulam, getty images
11 вересня 2025, 16:47
Колишній захисник італійського Наполі та збірної Алжиру Фаузі Гулям розкритикував французький ПСЖ за продаж італійського воротаря Джанлуїджі Доннарумми. Його слова наводить Corriere dello Sport.
"ПСЖ зробив величезну помилку і проявив неповагу до Джиджіо. Вони хотіли догодити Луїсу Енріке, адже він переміг, але не можна так поводитися з легендарним гравцем, який визначає саму перемогу.
Джиджіо входить до числа двох-трьох найкращих воротарів світу і увійде до десятки претендентів на Золотий м'яч, але що б сталося, якби Гвардіола не зацікавився ним? Можливо, він би в результаті опинився на других ролях.
Давайте прояснимо: Шевальє неймовірно сильний воротар, але я запитую себе: якби Джиджіо був такий слабкий у грі ногами, як кажуть деякі, настільки, що ПСЖ був змушений змінити його, підписав би італійця хтось на кшталт Пепа? Це виправдання не має сенсу.
Я теж живу в Парижі і знаю історії та людей: я знаю, як сильно його любили і поважали партнери по команді та вболівальники. Я не можу цього пояснити, тому що це незрозумілий вибір. Це нерозумно", – заявив Гулям.
