Франція

Слушне зауваження алжирця.

Колишній захисник італійського Наполі та збірної Алжиру Фаузі Гулям розкритикував французький ПСЖ за продаж італійського воротаря Джанлуїджі Доннарумми. Його слова наводить Corriere dello Sport.

"ПСЖ зробив величезну помилку і проявив неповагу до Джиджіо. Вони хотіли догодити Луїсу Енріке, адже він переміг, але не можна так поводитися з легендарним гравцем, який визначає саму перемогу.

Джиджіо входить до числа двох-трьох найкращих воротарів світу і увійде до десятки претендентів на Золотий м'яч, але що б сталося, якби Гвардіола не зацікавився ним? Можливо, він би в результаті опинився на других ролях.

Давайте прояснимо: Шевальє неймовірно сильний воротар, але я запитую себе: якби Джиджіо був такий слабкий у грі ногами, як кажуть деякі, настільки, що ПСЖ був змушений змінити його, підписав би італійця хтось на кшталт Пепа? Це виправдання не має сенсу.

Я теж живу в Парижі і знаю історії та людей: я знаю, як сильно його любили і поважали партнери по команді та вболівальники. Я не можу цього пояснити, тому що це незрозумілий вибір. Це нерозумно", – заявив Гулям.

Раніше Джанлуїджі Доннарумма висловився про свій перехід в Ман Сіті.