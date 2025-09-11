Іспанець зазнав серйозного пошкодження.
Луїс Енріке, getty images
11 вересня 2025, 19:52
Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке переніс хірургічну операцію після перелому ключиці через падіння з велосипеда. Про це повідомляє іспанське видання AS.
За інформацією джерела, наразі 55-річний фахівець знаходиться на реабілітації в Іспанії. Тому практично виключено, що Енріке перебуватиме у керма парижан в матчі проти Лансу в рамках 4-го туру чемпіонату Франції.
Наразі тренування ПСЖ проводить помічник головного тренера Рафель Поль. 38-річний асистент виконуватиме обов'язки головного тренера до тих пір, поки Енріке не відновиться після операції.
