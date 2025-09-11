Франція

Іспанець зазнав серйозного пошкодження.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке переніс хірургічну операцію після перелому ключиці через падіння з велосипеда. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, наразі 55-річний фахівець знаходиться на реабілітації в Іспанії. Тому практично виключено, що Енріке перебуватиме у керма парижан в матчі проти Лансу в рамках 4-го туру чемпіонату Франції.

Наразі тренування ПСЖ проводить помічник головного тренера Рафель Поль. 38-річний асистент виконуватиме обов'язки головного тренера до тих пір, поки Енріке не відновиться після операції.

Раніше повідомлялося, що Дембеле через травму пропустить близько шести тижнів.