Луїс Енріке в захваті від гри Усмана за збірну Франції.
Усман Дембеле, getty images
06 вересня 2025, 17:17
Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле отримав травму у матчі проти національної команди України (2:0) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026.
За інформацією журналіста Фабріса Гокінса, 28-річний футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна.
Зазначається, що через цю травму Дембеле пропустить близько шести тижнів.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе наздогнав Анрі по голах за збірну Франції.