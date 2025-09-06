Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Луїс Енріке в захваті від гри Усмана за збірну Франції.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле отримав травму у матчі проти національної команди України (2:0) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026.

За інформацією журналіста Фабріса Гокінса, 28-річний футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна.

Зазначається, що через цю травму Дембеле пропустить близько шести тижнів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе наздогнав Анрі по голах за збірну Франції.