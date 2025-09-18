Франція

Фланговий нападник успішно дебютував за Монако.

Лівий вінгер Ансу Фаті відкрив лік своїм голам за Монако в дебютному матчі.

На 63-й хвилині виїзного для клубу поєдинку з Брюгге в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 орендований у Барселони гравець замінив Фоларіна Балогуна. На 90+2-й хвилині 22-річний іспанець уразив ворота господарів поля, встановивши на табло підсумковий рахунок — 4:1 на користь підопічних Нікі Геєна.

Для Фаті це перший із 9 листопада 2023 року результативний удар. Тоді, представляючи Брайтон на правах оренди, Ансу відзначився голом і асистом у виїзному матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти Аякса (2:0).

У сезоні-2024/25 фланговий нападник провів 11 поєдинків (без результативних дій) у футболці Барселони. Нагадаємо, Монако орендував вихованця "блаугранас" із правом викупу.