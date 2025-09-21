Франція

На нас чекає "Ле класік".

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився напередодні принципового матчу з ПСЖ в рамках п'ятого туру французької Ліги 1. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "олімпійців".

"Матч з Реалом піде нам на користь. Нам протистояла одна з найкращих команд світу, і ми впоралися. Це допоможе у наступному матчі, а також у решті сезону.

Ми постійно намагаємося вдосконалюватися. Нам потрібно бути більш гнучкими і хотіти грати з м'ячем. У нас більше простору, коли суперник пресингує високо, особливо для тих, хто знаходиться в атаці. Ми постійно працюємо над тим, щоб якісно виводити м'яч вперед. Новим гравцям потрібно адаптуватися, і нам потрібно краще пізнати один одного, щоб знайти оптимальну форму.

Все відрізняється від минулого сезону. Це буде не перше моє "класіко". Ми розуміємо важливість цього матчу, він особливий, за ним спостерігає вся Франція. Це дві найкращі команди країни. Ми готуємося до нього з великим ентузіазмом.

Особисто я був задоволений грою команди у Мадриді, але розчарований кінцівкою. Вечір був би чудовим, якби ми набрали очко. Нам потрібно продовжувати рухатися вперед. Ми провели чудовий матч, нам було важко, але ми змогли показати свою гру. Для багатьох гравців це був перший матч у Лізі чемпіонів. Це цінний досвід.

Нам протистоїть найкраща команда ПСЖ в історії. Минулого року вони виграли майже все. Однак ПСЖ не більше, як клуб, ніж Марсель. Ми прагнемо їх перемогти. Вони рухаються вперед, нам складно, але амбіції клубу ті самі: боротися з ними, домагатися більшого. Я хочу боротися з ними до кінця", — заявив Де Дзербі.

Матч між Марселем та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.