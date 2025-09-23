Франція

Тренер збірної Франції привітав успіх нападника ПСЖ.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відреагував на перемогу нападника ПСЖ Усмана Дембеле в голосуванні за "Золотий м’яч".

"Я привітав Усмана, бо це великий вечір для нього. Він цього заслуговує. Перемога Дембеле — це дуже добре для французького футболу, адже він є гравцем збірної Франції", — цитує слова Дешама L'Equipe.

22 вересня Дембеле виграв свій перший у кар’єрі "Золотий м’яч" у віці 28 років. Разом із ним до трійки лідерів увійшли нападник Барселони Ламін Ямал та його одноклубник по ПСЖ Вітінья.

У минулому сезоні Дембеле забив 35 голів у 53 матчах у всіх турнірах і віддав 16 результативних передач.