Франція

Фабіан Руїс може залишитися в команді до 2029 року.

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс може підписати новий контракт із клубом. Поточна угода іспанця діє до літа 2027 року, але керівництво парижан задоволене хавбеком і прагне до довгострокового співробітництва.

Усман Дембеле — володар Золотого м’яча-2025

За інформацією журналіста Екрема Конура, у ПСЖ готові запропонувати 29-річному футболісту контракт до 2029 року.

Інтерес до Фабіана Руїса проявляли Ювентус, мадридський Атлетіко та Бетіс, але гравець щасливий у Парижі й хоче залишитися.

У поточному сезоні Руїс провів сім матчів за команду Луїса Енріке, відзначившись одним голом і двома асистами.