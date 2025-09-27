Франція

Український захисник забив дебютний м’яч у Франції, відзначившись у матчі проти Осера.

Сьогодні, 27 вересня 2025 року, український захисник Ілля Забарний оформив свій перший гол у футболці ПСЖ.

У матчі 6‑го туру Ліги 1 проти Осера він відкрив рахунок на 32‑й хвилині, замкнувши передачу Вітіньї. Це дебютне взяття воротів Забарного у чемпіонаті Франції.

Це лише третій гол у кар'єрі Іллі Забарного. Свій перший він забив ще у сезоні 2020/21 за Динамо в УПЛ, другий — у складі Борнмута в АПЛ під час кампанії 2023/24. Тепер до списку додалося взяття воріт у футболці ПСЖ.

Нагадаємо, що захисник збірної України перейшов до ПСЖ у серпні цього року з Борнмута за 57 мільйонів фунтів.