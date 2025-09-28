Парі Сен-Жермен у матчі шостого туру французької Ліги 1 на власному полі обіграв Осер (2:0).

Чергова гра внутрішньої першості за повної переваги команди Луїса Енріке.

Проте є нюанс — цього разу перемогу чемпіонам Франції принесли голи обох центральних захисників. Уключно з дебютним м’ячем за клуб українця Іллі Забарного.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Осер у рамках 6-го туру французької Ліги 1-2025/26:

ПСЖ — Осер 2:0
Голи: Забарний, 32, Бералдо, 54

ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Забарний, Бералдо, Ернандес — Лі (Янжеаль, 80), Вітінья (Хакімі, 35), Маюлю (Нджанту, 62) — Мбає, Рамуш, Кварацхелія (Баркола, 46).

Осер: Леон — Сеная, Сіве (Мара, 46), Сьєрральта, Акпа (Кулібалі, 65), Менса — Касімір, Овусу (Діуссе, 87), Дануа (Матондо, 75), Намасо (Осман, 74) — Сінайоко.

Попередження: Баркола — Сеная, Матондо.