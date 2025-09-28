Український захисник відзначився у стартовому складі парижан і допоміг команді здобути три очки.
Ілля Забарний, getty images
28 вересня 2025, 00:22
ПСЖ здобув домашню перемогу над Осером у матчі чемпіонату Франції.
Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі й відкрив рахунок на 33-й хвилині зустрічі.
У другому таймі перевагу парижан подвоїв Бералдо, який забив на 54-й хвилині. Забарний провів на полі весь матч і став одним із ключових героїв поєдинку.
Фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 2:0.
ПСЖ - Осер 2:0
Голи: Забарний, 33, Бералдо, 54