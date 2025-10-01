Франція

Півзахисник Монако наближається до повернення на поле.

Поль Погба, який раніше відбирав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, готується відновити кар’єру в Монако.

Футболіст перейшов до клубу Ліги 1 улітку, але досі не грав, набираючи форму. Головний тренер монегасків Адрі Хюттер поділився термінами.

"Ми очікували, що він буде в складі на матч проти Ніцци. Але, можливо, доведеться почекати до гри з Анже. Сподіваємося, Погба зможе грати після паузи на матчі збірних", — сказав тренер журналістам.

Матч чемпіонату Франції між Анже та Монако відбудеться в суботу, 18 жовтня.