Іспанський вінгер відзначився чотирма голами, виходячи з лави для запасних.

Монако опублікував результати внутрішнього голосування за найкращого футболіста команди у вересні.

Переможцем став 22-річний вінгер Ансу Фаті, повідомляє офіційний сайт клубу.

Іспанець гвінейського походження забив чотири голи у трьох матчах, щоразу виходячи на поле з заміни. Саме його результативні дії допомогли монегаскам здобути важливі перемоги на старті сезону.

Фаті приєднався до Монако влітку 2025 року на правах оренди з Барселони.