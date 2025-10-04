Франція

Команда Де Дзербі розгромила Мец, а суперники в Бресті так і не змогли відкрити рахунок.

Марсель на виїзді не залишив шансів Мецу. Після безгольового першого тайму команда Роберто Де Дзербі заграла потужніше після перерви. На 51-й хвилині бразилець Ігор Пайшао відкрив рахунок, асистував Робініу Вас. Далі результативно відзначився Меттью О’Райлі, а ще через сім хвилин він вже асистував Аміну Гуїрі, який довів рахунок до розгромного — 0:3.

Завдяки цій перемозі Марсель очолив турнірну таблицю Ліги 1 із 15 очками. Мец же залишився на останньому місці з двома балами.

Мец – Марсель – 0:3

Голи: Пайшан, 51, О'Райлі, 69, Гуірі, 76

У другому матчі дня Брест і Нант не змогли порадувати вболівальників забитими м’ячами. Попри низку моментів, зустріч завершилася нульовою нічиєю. Для Нанта це вже третій поспіль поділ очок.

Після гри Брест розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці, а Нант — на 14-й.

Брест — Нант 0:0