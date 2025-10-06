Франція

Півзахисник емоційно згадав про свій футбольний і життєвий шлях від академії в Києві до професіонального рівня.

Гравець французького Меца Георгій Цітаішвілі в інтерв'ю клубній пресслужбі розповів про важливий період своєї кар'єри, коли він виступав за київське Динамо та юнацькі збірні України. Футболіст зізнався, що переїзд до України в юному віці допоміг йому загартуватись як особистості.

– У 12 років я поїхав в Україну сам. Батьки та дві молодші сестри залишилися на Кіпрі. Було важко – я жив у тренувальному центрі, не знав мови, ходив до школи, не розуміючи жодного слова. Але я мав одну мету – стати професійним футболістом, – пригадав хавбек.

За словами Цітаішвілі, саме в Динамо він почав дорослу кар’єру:

– Я дебютував у 17, здається, був другим чи третім наймолодшим дебютантом клубу. Спочатку в Кубку України, потім у єврокубках. У такому клубі, як Динамо, завжди є тиск. Там не прощають помилок. Іноді було психологічно важко – не було з ким поговорити. Але саме там я виріс як футболіст і людина, вивчив мову, виграв чемпіонат світу U-20. Це був неймовірний момент!

Футболіст також розповів про емоційний зв’язок з Україною:

– Це країна, в якій я зустрів свою дружину. Коли почалася війна, було дуже важко. Ми змушені були покинути дім зі страхом у серці. Там досі залишилися мої друзі. Я сподіваюся, що все якнайшвидше закінчиться.

Нагадаємо, Георгій Цітаішвілі виступав за київське Динамо з 2018 по 2020 рік, провівши 19 матчів. У липні 2025 року він приєднався до Меца. Раніше він представляв збірні України на юнацькому та молодіжному рівнях, зокрема став чемпіоном світу U-20 у 2019 році.