Франція

"Монегаски" не можуть виграти у трьох останніх матчах.

Керівництво французького Монако найближчим часом може відправити у відставку головного тренера команди Адольфа Гюттера. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "монегаски" почали шукати нового головного тренера через останні невтішні результати команди.

Зазначається, що 55-річного австрійця можуть звільнити під час міжнародної паузи на матчі національних збірних.

В останніх п'яти матчах в усіх турнірах Монако здобув лише одну перемогу на Метцем (5:2) у рамках французької Ліги 1.

Наразі команда Аді Гюттера посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції, відстаючи від лідируючого ПСЖ на три пункти.