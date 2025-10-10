Франція

23-річний захисник ПСЖ тепер оцінюється у 55 мільйонів євро та перевершив пікову вартість Андрія Шевченка.

Популярний портал Transfermarkt оновив трансферні вартості гравців французької Ліги 1, і український захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав значний приріст оцінки.

Порівняно з травнем 2025 року, його вартість зросла на 13 мільйонів євро і тепер становить 55 мільйонів.

Забарний став найдорожчим українським футболістом на цю мить та другим за історію України. Лише Михайло Мудрик перевищував цю суму, бувши оціненим у 60 мільйонів євро станом на 16 березня 2023 року.

Таким чином, Забарний випередив Андрія Шевченка, пікова трансферна вартість якого влітку 2006 року становила 51 мільйон євро.

Нагадаємо, Забарний відкрив лік голам за ПСЖ.