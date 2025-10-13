Франція

І в збірну повернувся, і гравцем місяця став.

Вінгера французького Ланса Флоріана Товена визнано найкращим гравцем Ліги 1 за підсумками вересня. Про це повідомляє аккаунт чемпіонату Франції у соцмережі X.

Минулого місяця 32-річний француз відіграв за "криваво-золотих" три матчі та забив один гол. На нагороду також претендували нападник Бреста Роман Дель Кастільйо та півзахисник ПСЖ Вітінья.

Цього сезону Флоіран Товен загалом відіграв за Ланс сім матчів та забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Товен замінив травмованого Барколя у збірній Франції.