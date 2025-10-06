Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Молодий француз не допоможе національній команді у жовтні.

Вінгер ПСЖ Бредлі Барколя через травму не допоможе збірній Франції у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Зазначається, що 23-річний гравець має проблеми із задньою поверхнею правого стегна з середини вересня. Поспілкувавшись медштабом парижан та самим футболістом, головний тренер "Ле бле" Дідьє Дешам вирішив відкликати Барколя зі списку викликаних виконавців.

Замість Бредлі Барколя викликано вінгера французького Ланса Флоріана Товена. Для 32-річного футболіста це перший виклик до лав збірної Франції з 2019 року.

Цього сезону Товен відіграв за Ланс сім матчів та забив два голи.

Раніше повідомлялося, що захисник Лаціо отримав виклик до збірної Португалії замість травмованого Жуана Невеша.