Франція

Легендарний француз пояснив втому від подорожей і готельних номерів.

Легендарний французький півзахисник Зінедін Зідан пояснив своє рішення завершити ігрову кар’єру у 34 роки.

"Це був мій свідомий крок. Мені набридли постійні поїздки та життя в готельних номерах. Навіть граючи вдома, ми потім їхали в готель. Через це я вирішив повісити бутси на цвях.

Щиро кажучи, фізично я міг би грати ще два-три роки, але подорожі почали мене сильно виснажувати", — цитує експівзахисника мадридського Реала та Ювентуса Gazzetta dello Sport.

Зінедін оголосив про завершення кар’єри в 2006 році, залишивши незабутній слід у футболі як один із найвидатніших гравців свого покоління.

Раніше Зідан заявив, що повернеться до тренерської роботи.