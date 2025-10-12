Франція

Зідан повернеться на тренерський місток.

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан висловився про повернення у великий футбол. Цитує чемпіона світу та Європи в складі "Ле бле" сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Коли я завершив ігрову кар'єру, моє життя змінилося. Через три роки я не знав, що робити. Я перепробував так багато речей, поки не записався на тренерські курси.

З усіх тренерів, у яких я був, найбільше я дізнався від Ліппі : він був дуже важливий, тому що, коли я приїхав до Італії, мені спочатку було важко, але він завжди вірив у мене. Спочатку моїм менеджером був Анчелотті, потім я став його помічником: він друг, він зіграв важливу роль у моїй кар'єрі. Карло був хорошим тренером, тому що прислухався до гравців.

Тренер повинен бути захоплений футболом, глибоко захоплений. Хороші не тільки ті, хто перемагає, є сильні тренери, які не вміють перемагати. Найголовніше для мене — донести своє бачення до гравців. Коли ти захоплений, ти правильно все доносиш до футболістів.

Я обов'язково повернуся до тренерської роботи.

Тренувати Ювентус? Не знаю, чому цього не сталося. Юве завжди в моєму серці, тому що цей клуб дав мені дуже багато. Не знаю, що мене чекає в майбутньому. Одна з моїх цілей – тренувати збірну Франції", – заявив Зідан.

Востаннє Зінедін Зідан працював тренером у мадридському Реалі, який залишив влітку 2021-го року.